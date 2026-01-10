Vier Männer verletzen sich bei Schlägerei in Frauenfeld

Keystone-SDA

Bei einer Schlägerei in Frauenfeld sind am Freitagabend vier Männer verletzt worden. Dabei gerieten zwei Afghanen mit einem Italiener und einem Kosovaren aneinander.

(Keystone-SDA) Die beiden 19-jährigen Afghanen wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Der Italiener und der Kroate wurden mittelschwer verletzt und begaben sich selbständig ins Spital.

Warum es gegen 23 Uhr bei der Bahnhofstrasse zum Streit kam, ist unklar. Auch ob sich die Kontrahenten kannten, konnte die Kantonspolizei Thurgau am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA noch nicht sagen.