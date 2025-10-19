Vier mutmassliche Kupferdiebe in Grenchen SO festgenommen

Keystone-SDA

Der Solothurner Kantonspolizei ist es in der Nacht auf Samstag gelungen, in Grenchen vier mutmassliche Kupferdiebe festzunehmen. Ihr waren zuvor verdächtige Personen und ein verdächtiges Fahrzeug an der Bahnlinie gemeldet worden.

(Keystone-SDA) Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten Polizisten danach im Bereich der Schlachthausstrasse drei tatverdächtige Männer im gemeldeten Fahrzeug anhalten. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde ausserhalb des Fahrzeuges gefasst.

Im Fahrzeug fand die Polizei mutmassliches Diebesgut – konkret Kupferkabel. Die zwischen 18- und 39-jährigen Serben wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die vier Männer ein Verfahren eingeleitet.

In der Schweiz kommt es immer wieder zu Kupferdiebstählen. Gerade in der boomenden Elektronikbranche findet das Edelmetall aufgrund der guten Leitfähigkeit Verwendung.