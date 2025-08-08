The Swiss voice in the world since 1935
Vier Raumfahrer von der ISS abgedockt

Keystone-SDA

Nach rund fünf Monaten an Bord der Internationalen Raumstation haben vier Raumfahrer wieder von der ISS abgedockt. In einem "Crew-Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk machte sich die sogenannte "Crew 10" auf den Weg zurück zur Erde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Am Samstag sollen sie vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien im Meer landen.

Die «Crew 10», bestehend aus den US-Astronautinnen Anne McClain und Nichole Ayers sowie dem japanischen Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskow, war seit März an Bord der ISS etwa 400 Kilometer über der Erde stationiert.

Vor wenigen Tagen war dann die «Crew 11» eingetroffen, um sie abzulösen: die US-Amerikanerin Zena Cardman, ihr Nasa-Kollege Michael Fincke (USA), der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.

