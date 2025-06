Vier Schüler in Reinach AG von Deckenverputz verletzt

Keystone-SDA

In einem Schulhaus in Reinach AG sind am Mittwochmorgen vier Schülerinnen und Schüler von Teilen des herabfallenden Deckenverputzes und der Deckverkleidung leicht verletzt worden. Der betroffene Bereich auf der dritten Etage des Schulhauses Central wurde nach Angaben der Kreisschule aargauSüd abgesperrt.

(Keystone-SDA) Die Lehrpersonen hätten mit den Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler Kontakt aufgenommen und das weitere Vorgehen sowie die medizinische Versorgung abgesprochen, schrieben die Gesamtschulleitung und der Gemeinderat Reinach in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Der Deckenverputz unter der Deckenverkleidung habe sich in der 10-Uhr-Pause gelöst. Vorsorglich sei entschieden worden, die Schülerinnen und Schüler verlängert in der Pause zu lassen. Danach habe man die letzte Unterrichtsstunde am Morgen ausfallen lassen, hiess es weiter.

Der Schulunterricht findet laut Gesamtschulleitung regulär statt. Die Überprüfungsarbeiten würden während des laufenden Betriebes vorgenommen.