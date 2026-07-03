Vier Schweizer Firmen unter den Top 100 Unternehmen

Keystone-SDA

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Der Gesamtwert der weltweit 100 teuersten börsenkotierten Unternehmen ist im ersten Halbjahr 2026 deutlich gestiegen. Die Schweiz ist mit Roche, Novartis, Nestlé und neu ABB vier Mal im Ranking vertreten.

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(Keystone-SDA) Der kumulierte Börsenwert der 100 teuersten Unternehmen stieg gegenüber dem Jahresende 2025 um satte 18 Prozent auf insgesamt 61,9 Billionen Dollar. Ein neuer Höchststand, wie das Beratungsunternehmen EY am Freitag mitteilte. Damit liege der aufsummierte Börsenwert der Top 100 um fast die Hälfte über dem Wert vom Jahresende 2024.

56 der 100 teuersten Unternehmen weltweit haben ihren Hauptsitz in den USA. China auf Rang zwei stellt aktuell zwölf Unternehmen, aus Japan und Grossbritannien kommen jeweils fünf. Die Zahl der europäischen Konzerne in den Top 100 beträgt noch 16 – vor 20 Jahren waren es noch 46.

Es sind vor allem die US-Tech-Konzerne, welche die Weltbörsen dominieren. Sie stellen acht der zehn am höchsten bewerteten Unternehmen weltweit – mit dem Computerchiphersteller Nvidia unverändert an der Spitze. Dessen Marktwert liegt bei 4,8 Billionen Dollar. Mit Alphabet, Apple, Microsoft und Amazon folgen weitere Vertreter der sogenannten «Magnificent Seven».

Mitten in diese Phalanx drängt sich der Neuzugang SpaceX von Elon Musk. Das Raumfahrt-/Technologieunternehmen belegt mit einem Börsenwert von rund 2,3 Billionen Dollar aktuell den sechsten Rang. Als erstes nicht US-amerikanisches Unternehmen rangiert der taiwanische Chipfertiger TSMC auf Platz 7, der saudische Ölkonzern Saudi Aramco steht auf Platz 9.

Drei Schweizer Giganten und ein Neuzugang

Für die Schweiz zeigt sich nur auf den ersten Blick das gewohnte Bild. Spitzenreiter bleibt Roche mit einer Marktkapitalisierung von 328,5 Milliarden Dollar auf Rang 45. Es folgen Novartis mit 286,8 Milliarden auf Rang 57 und Nestlé (264,5 Milliarden) auf Rang 66.

Neu gehört aber auch ABB zu den Top 100: Der Industriekonzern verbessert sich von Rang 143 auf Rang 99 und bringt ein Gewicht von 196,6 Milliarden Dollar auf die Waage.

Aber auch einige Schweizer Unternehmen in den hinteren Reihen und ausserhalb der Top 100 konnten ihre Positionen gegenüber dem Jahresbeginn verbessern. Unter den Top 300 finden sich insgesamt neun Schweizer Unternehmen. Nimmt man Galderma dazu (Rang 477) befinden sich zehn Schweizer Unternehmen unter den Top 500.

Im Vergleich zur letzten Analyse sind dagegen Holcim, Swiss Re und Lonza nicht mehr unter den 500 wertvollsten Unternehmen der Welt vertreten. Insgesamt behaupte sich die Schweiz aber weiterhin mit einer «stabilen Präsenz» unter den weltweit führenden börsenkotierten Unternehmen, resümiert Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner von EY Schweiz.