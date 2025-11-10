Vier Verletzte nach Kollision auf A6 bei Muri bei Bern

Keystone-SDA

Auf der A6 zwischen Bern-Ostring und Muri bei Bern sind am Sonntagabend vier Autos kollidiert. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz vor 19.45 Uhr über den Unfall informiert. Gemäss ersten Erkenntnissen stiessen in Fahrtrichtung Thun zwei Autos zusammen. Zwei nachfolgende Fahrzeuge prallten nacheinander in die bereits verunfallten Wagen, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Der Lenker des ersten Autos wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht. Auch die Lenker von zwei weiteren Fahrzeugen erlitten Verletzungen, ein weiterer blieb unverletzt.

Ambulanzen brachten die vier verletzten Personen in ein Spital. Der betroffene Autobahnabschnitt war während mehreren Stunden gesperrt.