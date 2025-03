Waadtländer Rapper Tom D. gewinnt Nachwuchspreis am M4Music

Der Waadtländer Rapper Tom D. hat am Musikfestival M4Music in Zürich den Nachwuchspreis "Demo of the Year" gewonnen. Das Festival besuchten 6000 Personen, wie die Verantwortlichen in der Nacht auf Sonntag mitteilten.

(Keystone-SDA) Tom D. war mit seinem Titel «pour toi» doppelt erfolgreich, wie aus der Mitteilung hervorging. Neben dem mit 5000 Franken dotierten Nachwuchspreis gewann der Rapper aus Chailly VD demnach auch den «Fondation Suisa Award» in der Kategorie «Lyrics and Beats».

Dieser Preis mit einem Preisgeld von je 3000 Franken werde an die herausragendsten Songs in fünf Kategorien vergeben, teilten die Verantwortlichen mit. Weitere Auszeichnungen erhielten demnach: Elina aus Carouge GE in der Kategorie «Electronic» für «Wet Dreams Only». Laurel Bloom in der Pop-Kategorie für «Deniable». Eckhart aus Vevey VD in der Sparte «Rock» für «Blasted Mirrors». Der Award in der Kategorie «Out of Genre» sei an Polarbaeren aus Zürich für «gletschertrack» gegangen. Das M4Music gilt als wichtiges Festival für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler.

An der diesjährigen Ausgabe des zweitägigen Musikfestivals standen laut Communiqué 40 Acts auf der Bühne in und rund um den Zürcher Schiffbau. «Die Schweizer Musikszene hat gezeigt, dass sie lebendig, vielfältig und innovativ ist», wurde Philipp Schnyder, Mitbegründer und Festivalleiter zitiert.

Drohungen führen zu Absage

Die diesjährige Ausgabe des Festivals geriet bereits im Vorfeld in die Schlagzeilen. Es sagte den Auftritt der Sängerin Bernarda Brunovic in Zürich ab. Laut den Verantwortlichen gab es Drohungen wegen ihres konservativ-christlichen Hintergrunds. Die blinde Sängerin Bernarda Brunovic trat 2022 am «Marsch fürs Läbe» in Zürich-Oerlikon auf, einer Veranstaltung von Abtreibungsgegnerinnen und -gegnern.

Das Festival bestätigte, dass dies der Grund für die Drohungen war. Die Geschehnisse würden nach dem Festival aufgearbeitet, was «ein dringliches Bedürfnis des gesamten Teams» sei, teilen die Verantwortlichen mit.