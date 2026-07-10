The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Waldbrand bei Brissago TI stellt keine Gefahr dar

Keystone-SDA

Bei Brissago TI ist es am Freitagabend zu einem Waldbrand gekommen. Die Bevölkerung muss keine besonderen Massnahmen ergreifen, wie die Behörden über den Warndienst Alertswiss mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es bestehe keine Gefahr, hiess es in einer Meldung von Alertswiss. «Der Brand ist nicht gross», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Tessin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Doch rieten die Behörden dazu, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Auch solle das betroffene Gebiet gemieden und die Nachbarn sollten informiert werden.

In der Region herrscht derzeit eine grosse Waldbrandgefahr, wie ein Blick auf die Webseite des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz zeigte. Im Kanton Tessin gilt wie in vielen anderen Kantonen auch ein Feuerverbot.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft