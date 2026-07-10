Waldbrand bei Brissago TI stellt keine Gefahr dar

Keystone-SDA

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Bei Brissago TI ist es am Freitagabend zu einem Waldbrand gekommen. Die Bevölkerung muss keine besonderen Massnahmen ergreifen, wie die Behörden über den Warndienst Alertswiss mitteilten.

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(Keystone-SDA) Es bestehe keine Gefahr, hiess es in einer Meldung von Alertswiss. «Der Brand ist nicht gross», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Tessin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Doch rieten die Behörden dazu, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Auch solle das betroffene Gebiet gemieden und die Nachbarn sollten informiert werden.

In der Region herrscht derzeit eine grosse Waldbrandgefahr, wie ein Blick auf die Webseite des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz zeigte. Im Kanton Tessin gilt wie in vielen anderen Kantonen auch ein Feuerverbot.