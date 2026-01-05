Walk-in-Angebot für Menschen mit psychischen Problemen im Emmental

Keystone-SDA

Ein Verein im Emmental startet ein niederschwelliges Angebot für Menschen mit psychischen Problemen. Zweimal pro Monat steht im Kirchgemeindehaus Langnau eine kostenlose und anonyme Anlaufstelle, ein sogenanntes Walk-in, bereit. Der Verein will das Tabu aufweichen, das psychischen Erkrankungen anhaftet.

(Keystone-SDA) «Für viele Menschen ist es schwierig, in einer Krise den richtigen Ort zu finden und zu organisieren. Hier wollen wir helfen,» wird Sarina Wälti, Co-Präsidentin des Vereins und selbst Betroffene in einer Mitteilung vom Montag zitiert.

Gerade auf dem Land, wo jeder jeden kenne, behielten Menschen Probleme oft für sich, weil sie niemandem damit belasten wollten. Doch schweigen helfe niemandem, ist Wälti überzeugt.

Der Verein will hier Gegensteuer geben und Betroffenen, Angehörigen, aber auch Interessierten ein offenes Ohr und Informationen zu bestehenden Angeboten bieten. Ziel sei es, die psychische Gesundheitsversorgung im Emmental gezielt zu ergänzen und frühzeitige Hilfe zu ermöglichen, bevor Belastungen eskalierten, schreibt der Verein in einer Mitteilung vom Montag.

Im Walk-in sind Teams aus Pflegefachpersonen, Pfarrpersonen, Sozialarbeitenden und Menschen mit eigenen Erfahrungen mit psychischen Belastungen tätig. Parallel zu den Beratungen lädt ein Café im Foyer zu Begegnung und Austausch.

Der Verein «emMENTAL» wurde im Oktober 2025 gegründet. Für die ersten sechs Monate hat er bereits genügend Helferinnen und Helfer gefunden.

https://www.emmental-netzwerk-psychische-gesundheit.ch/