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Wanderer in Laax GR von umstürzendem Baum mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Wanderer ist am Freitagnachmittag in Laax GR von einem umfallenden Baum getroffen und mittelschwer verletzt worden. Der Mann war während eines Gewitters mit zwei weiteren Personen auf einem Wanderweg unterwegs.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die dreiköpfige Wandergruppe war bei starkem Regen und Wind auf der Via Lag Tiert von Flims in Richtung Laax Murschetg unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Infolge einer Windböe stürzten mehrere Fichten um.

Der 34-Jährige wurde von einem der Bäume getroffen. Seine Begleiter und ein Team der Rettung Surselva leisteten vor Ort notfallmedizinische Erste Hilfe. Anschliessend wurde der verletzte Mann in das Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht.

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