Wanderer verunfallen im Val Sumvitg GR wegen Herdenschutzhunden

Wanderer im Val Sumvitg (GR) aufgrund von Herdenschutzhunden in einen Unfall verwickelt Keystone-SDA

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Zwei Wanderer aus Deutschland sind am Montagnachmittag im Val Sumvitg GR in der Surselva bei einer Begegnung mit zwei Herdenschutzhunden verunfallt. Ein 22-Jähriger rutschte rund zehn Meter einen Abhang hinunter. Er und sein 21-jähriger Begleiter erlitten gemäss Kantonspolizei Graubünden leichte Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit kläre zusammen mit der Kantonspolizei Graubünden den Vorfall ab, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Rega flog die beiden Wanderer mit Unterstützung eines Spezialisten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) zur Kontrolle ins Spital nach Ilanz. Die beiden Männer waren von der Fuorcla da Cavel talwärts in Richtung Run Sut unterwegs.