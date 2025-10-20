The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Wasser aus Swimmingpool verschmutzt Rotbach bei Gais AR

Keystone-SDA

In Gais sind am Samstag im Rotbach rund 80 Fische verendet. Die Polizei entdeckte die Ursache: Aus einem Swimmingpool war mit Chemikalien versetztes Abwasser abgelassen worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Abklärungen hätten gezeigt, dass im Bereich Langenacker das Wasser eines Pools über mehrere Tage hinweg abgelassen und in eine Meteorleitung geleitet worden sei, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei am Montag mit.

Über den Meteorkanal gelangte das Abwasser in den Rotbach. Poolwasser sei oft chemikalienhaltig und müsse deshalb fachgerecht entsorgt werden, heisst es in der Mitteilung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft