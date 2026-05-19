Wasserschaden legt Untergeschoss der Turnhalle Immensee SZ lahm

Keystone-SDA

Im Schulhaus Immensee SZ ist es zu einem Wasserschaden gekommen. Nach einem Leck in der Küche sind Trocknungsarbeiten nötig. Das Untergeschoss der Turnhalle soll deshalb für mindestens zehn Wochen geschlossen bleiben, wie der Bezirk Küssnacht am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein undichtes Anschlussventil in der Küche habe den Wasserschaden verursacht, hiess es. Das Leck sei inzwischen behoben. Untersuchungen zeigten jedoch, dass sich im Boden mehrerer Räume Feuchtigkeit ausgebreitet hat. Eine Schimmelgefahr besteht laut Fachleuten nicht, hiess es weiter.

Für die technische Trocknung werden verschiedene Bodenbeläge entfernt. Danach folgen die Instandstellungsarbeiten. Die Arbeiten müssen rasch erfolgen, um weitere Schäden zu verhindern, hiess es in der Mitteilung weiter.

Während der Sanierungszeit bleibt das Untergeschoss ab 1. Juni bis zum Ende der Sommerferien gesperrt. Betroffen sind neben dem Schulbetrieb auch Vereine und weitere externe Nutzende der Turnhalle, teilte der Bezirksrat weiter mit. Sämtliche Bewilligungen für Trainings und Anlässe entfallen in diesem Zeitraum.