WEF-Gründer Schwab zieht sich von seinem Führungsposten zurück

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) WEF-Gründer Klaus Schwab gibt seinen bisherigen Chefposten beim Wirtschaftsforum ab. Dies kündigte der 86-Jährige am Dienstag in einer E-Mail an die Belegschaft an. Ein WEF-Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Medienberichte.

Bis Januar 2025 werde Schwab vom geschäftsführenden Vorsitzenden zum Vorsitzenden des Stiftungsrats wechseln, teilte der Sprecher mit. Wer Schwabs Aufgaben übernimmt, war vorerst unklar. Der Wechsel soll vor der nächsten WEF-Ausgabe im Januar stattfinden.

Mit dem Schritt bereitet Schwab seine Nachfolge vor. Seit 2015 habe sich das WEF von einer Begegnungsplattform zu einer führenden globalen Institution für öffentlich-private Zusammenarbeit gewandelt, teilte der Sprecher mit. Als Teil dieses Wandels durchlaufe die Organisation eine geplante Entwicklung von einer gründergeführten Organisation zu einer Organisation, in der ein Präsident und eine Stiftungsleitung die volle Führungsverantwortung übernehmen würden.

Das WEF ist seit der Gründung 1971 als gemeinnützige Stiftung organisiert.