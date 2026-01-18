Wegen eines Brandes wird in Basel ein Wohnhaus evakuiert

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in einer Wohnung ist am Sonntagmorgen in Basel eine Liegenschaft evakuiert worden. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.

(Keystone-SDA) Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, rückten die Berufs- und Milizfeuerwehren kurz vor 9 Uhr an die Matthäusstrasse aus. Sie konnten gemäss den Angaben das Feuer im dritten Obergeschoss rasch löschen. Dennoch entstand in der Wohnung hoher Sachschaden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Wieso es in der Wohnung brannte, stand am Sonntagmorgen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittle nun die genaue Ursache, teilte die Staatsanwaltschaft mit.