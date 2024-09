Weiter kein Ausbildungs- und Trainingsbetrieb bei F/A-18-Kampfjets

(Keystone-SDA) Die Schweizer Luftwaffe setzt den Ausbildungs- und Trainingsbetrieb mit der F/A-18-Flotte weiter aus. Wann der Betrieb mit den F/A-18-Kampfjets wieder aufgenommen wird, war am Freitag nicht klar.

Das könne noch nicht gesagt werden, teilte ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Unter Einbezug von Spezialisten wird nun überprüft, ob die Probleme bei der Sauerstoffzufuhr einzelne Maschinen oder die ganze Flotte betreffen. Für den Luftpolizeidienst könne aber nach wie vor auf die Flotte zurückgegriffen werden, hiess es weiter. Die Einsatzbereitschaft bleibe damit sichergestellt.

Am Donnerstag hatte die Gruppe Verteidigung gemeldet, dass Piloten in den vergangenen Tagen Unregelmässigkeiten bei der Sauerstoffzufuhr in Kampfjets des Typs F/A-18 festgestellt hätten.