Weiteres entlaufenes Zebra in USA wieder eingefangen

(Keystone-SDA) Im US-Bundesstaat Washington haben Suchkräfte ein weiteres entlaufenes Zebra wieder eingefangen. Der Tierrettungsdienst des zuständigen Bezirks bei Seattle teilte mit, das Tier sei am Freitagabend (Ortszeit) in der Region River Bend nahe Seattle gefunden worden. Es war am Sonntag vor einer Woche gemeinsam mit drei anderen Zebras entlaufen. Die Tiere waren nahe einer Autobahn bei Seattle entkommen. Die Besitzerin – eine Privatperson – war gerade mit ihnen auf dem Weg in den etwas weiter östlich liegenden Bundesstaat Montana und hatte angehalten, um den Transporter zu sichern. Dabei brachen die Zebras aus.

Drei von ihnen waren am nächsten Tag wieder eingefangen worden. Das vierte Zebra aber blieb länger verschwunden. Der Tierrettungsdienst teilte mit, die Stute sei in guter Verfassung trotz ihrer fast einwöchigen Odyssee. Der Ausbruch der vier Zebras hatte für einiges Aufsehen gesorgt.