Weiterhin stabile Arbeitslosenquoten in der Ostschweiz

Keystone-SDA

In den Ostschweizer Kantonen haben sich die Arbeitslosenquoten im Monatsvergleich kaum verändert. Sie liegen überall deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt von 3 Prozent.

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(Keystone-SDA) Ende Mai seien im Kanton St. Gallen 11’428 Personen bei einem RAV gemeldet gewesen, teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit am Donnerstag mit. Das seien 957 Personen mehr als vor einem Jahr und 228 weniger als Ende April.

Diese Entwicklung zeigt sich auch bei der Arbeitslosenquote. Sie betrug im Mai wie im April 2,1 Prozent. Im Mai 2025 lag der Wert hingegen tiefer, nämlich bei 1,9 Prozent.

Im Kanton St. Gallen haben 45 Betriebe für 1590 Mitarbeitende Kurzarbeit angemeldet. Damit sank die Zahl der Unternehmen im Vergleich zum April um 15 und die Zahl der Angestellten um 283 Personen.

Konjunkturell bedingte Schwierigkeiten

Betroffen seien Unternehmen in der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe aus allen Regionen des Kantons, heisst es in der Mitteilung. Im Vordergrund stünden vor allem «generell konjunkturell bedingte Schwierigkeiten».

Auch im Thurgau hat sich die Arbeitslosenquote im Monatsvergleich nicht verändert. Sie liegt bei 2,3 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen ist leicht rückläufig. Trotz des schwierigen geo- und wirtschaftspolitischen Umfelds überwiege in der Thurgauer Wirtschaft die Zuversicht, informierte das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit.

Kaum Veränderungen gab es auch in den beiden kleineren Ostschweizer Kantonen. In Appenzell Ausserrhoden sank die Arbeitslosenquote von 1,7 auf 1,6 Prozent. In Appenzell Innerrhoden stieg sie um 0,1 Prozentpunkte auf 0,8 Prozent an. Das ist weiterhin der schweizweit tiefste Wert.