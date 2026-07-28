Weniger Alkohol und Tabak an Solothurner Jugendliche verkauft

Keystone-SDA

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2025 haben Restaurants, Kioske und Take-aways im Kanton Solothurn weniger Alkohol und Tabak an Jugendliche verkauft als im Vorjahr. Das zeigten die Testkäufe. Dennoch ist es bei rund einem Drittel der Testkäufe zu einem unzulässigen Verkauf gekommen.

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(Keystone-SDA) Im Jahr 2025 wurden im Kanton Solothurn 120 Alkoholtestkäufe durch Jugendliche durchgeführt, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. In 41 Fällen sei den Jugendlichen unzulässig Alkohol verkauft worden. Das entspreche einer Verkaufsrate von 34,2 Prozent. Im Vorjahr seien es noch 41,7 Prozent gewesen.

Am meisten Alkohol verkauft worden sei den Jugendlichen bei Take-aways mit 58,3 Prozent und in Restaurants mit 66,7 Prozent. Am wenigsten Alkohol hätten sie in Kleinläden mit 14,3 Prozent und an Kiosken mit 18,2 Prozent erhalten.

Resultate seien ein «leichter Fortschritt»

Bei Tabakprodukten und E-Zigaretten wurden gemäss Staatskanzlei im gleichen Zeitraum 80 Testkäufe durchgeführt. In 24 Fällen sei es zu einem unzulässigen Verkauf an Minderjährige gekommen. Die Verkaufsrate liege damit bei 30 Prozent. Im Vorjahr seien es noch 31,3 Prozent gewesen.

Am wenigsten unzulässige Verkäufe habe es in Supermärkten, an Tankstellen und an Kiosken mit 26 bis 28 Prozent gegeben. In der Gastronomie liege die Verkaufsrate mit 50 Prozent deutlich höher.

«Diese Zahlen zeigen einen leichten Fortschritt bei der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen», hiess es in der Medienmitteilung. Die Verkaufsstellen seien aber weiterhin gefordert, die Altersgrenzen einzuhalten.

Bei Testkäufen versuchen Jugendliche, Alkohol, Tabakprodukte oder E-Zigaretten zu kaufen, obwohl sie dafür zu jung sind. Gekaufte Produkte werden entsorgt. Kommt es zu einem Verkauf, gehen die Gebühren für die Kontrolle zulasten der Verkaufsstelle. Im Wiederholungsfall und bei schwerwiegenden Fällen wird Strafanzeige eingereicht.

Mit Testkäufen kontrolliert der Kanton, ob die Bestimmungen zum Jugendschutz eingehalten werden. Im Auftrag des Gesundheitsamts führen das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg sowie der Etterli Testkaufdienst Alkohol- und Tabaktestkäufe im Detailhandel, Gastgewerbe und an Veranstaltungen im Kanton Solothurn durch.