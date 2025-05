Wettkampf um Titel «Königin der Königinnen»

In der Arena von Aproz im Wallis fiebern am kommenden Wochenende voraussichtlich wieder rund 15'000 Menschen mit, wenn die stärksten Kühe der Eringerrasse ihre Kräfte messen. Die Züchterin Melissa Uttinger ist mit Faika unter den Favoriten für den Titel.

(Keystone-SDA) Die Kuh Faika, die 2024 zur «Königin der Königinnen» gekürt wurde, steht beim nationalen Finale der Eringerkämpfe in Aproz VS erneut im Ring. «Für dieses Finale werden wir uns nicht unter Druck setzen, Faika hat die Krönung bereits erlebt», sagte Melissa Uttinger in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Ich hoffe einfach, dass sie ein gutes Resultat erzielt. Sie scheint mir in guter Form zu sein. Seit einem Monat habe ich sie mit dem Rest meiner Herde vermischt, die sich derzeit in Les Evouettes befindet», fügte die 34-jährige Züchterin hinzu.

Wie eine Goldmedaille bei der Olympiade

Der Gewinn des nationalen Finals sei praktisch vergleichbar mit dem Gewinn einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, erklärte Uttinger. Sie habe Zeit gebraucht, dies zu realisieren.

Jean-Pierre Terrettaz, der diese Auszeichnung 2022 mit Shita erhalten hatte, formulierte es so: «Diesen Titel zu gewinnen, ist der Traum eines jeden Züchters.»

Die Krönung in der Arena von Pra-Bardy in Aproz verhelfe dem Siegertier und seinen Züchtern zu mehr Bekanntheit: «Seit sie gekrönt wurde, ist Shita der Star unter unseren rund 15 Eringerkühen. Im Winter kommen viele Leute in den Stall, um sie aus der Nähe zu sehen», erzählte Terrettaz.

Wert einer Kuh kann sich verdoppeln

Ob Shita am Finale am Wochenende teilnehmen könne, sei angesichts ihrer derzeitigen Form noch ungewiss.

Hat der Titel auch einen ökonomischen Wert? Diese Frage beantwortet die Züchterin Uttinger folgendermassen: «Wenn man es verallgemeinern will, kann man sagen, dass eine Kuh, die Königin der Königinnen wird, ihren Wert verdoppelt.»

Was die Fortpflanzung betrifft, «gewinnt die Genetik einer Königin ebenfalls an Wert. Ihre Nachkommen wecken Interesse», so Uttinger.

«Was die Genetik betrifft, habe ich 50 Mal mehr Anfragen erhalten, seit Shita Königin der Königinnen geworden ist», verriet Terrettaz. «Ich habe nur mit einer Person direkt Geschäfte gemacht. Dafür gibt es jetzt eine Warteliste für Nachkommen, falls Shita einen Stier zeugen sollte.»

Das Finale der Kuhkämpfe in Aproz (Gemeinde Nendaz) startet am Samstagmorgen und endet am Sonntagabend.