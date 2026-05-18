Winterthurer Beizen dürfen wegen Fussball-WM lange offen bleiben

Keystone-SDA

Die Winterthurer Beizen dürfen Spiele der Fussball-WM mitten in der Nacht auch draussen zeigen. Der Stadtrat hat für Wochenenden und die Schweizer Spiele Ausnahmen bewilligt. Der Anpfiff muss aber bis 23 Uhr erfolgen.

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(Keystone-SDA) Der Stadtrat trage mit dem Entscheid dem Wunsch breiter Teile der Bevölkerung Rechnung, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Da die Fussball-WM der Männer in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, gibt es aufgrund der Zeitverschiebung auch sehr späte Anspielzeiten.

Die bisher bekannten Spiele der Schweiz beginnen jeweils um 21. Uhr. Weitere könnten aber später angesetzt sein. Vom Entscheid profitieren Strassencafés, Gastwirtschaften, aber auch grössere Public Viewings. Da vorerst nur an Freitagen und Samstagen späte Übertragungen möglich seien, werde auch das Bedürfnis der Bevölkerung nach Ruhe respektiert, schreibt der Stadtrat.

Im Stadtzürcher Parlament ist ein ähnlicher Vorstoss hängig. Am Mittwoch könnte er überwiesen werden – sofern niemand einen Ablehnungsantrag stellt.