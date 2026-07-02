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Wohnhaus in Langenthal nach Brand nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Langenthal ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden ein Bauarbeiter und ein Angehöriger der Feuerwehr leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand ging bei der Polizei um zirka 13.20 Uhr ein, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schrieb.

Das Feuer brach auf dem Dach des Mehrfamilienhauses an der Farbgasse aus. Das Gebäude mit 25 Wohnungen sei vorsorglich evakuiert worden und nicht mehr bewohnbar, wie es von der Polizei weiter hiess. Für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner organisierte die Gemeinde eine alternative Unterkunft.

Die Brandursache ist noch unklar. Ebenso die Höhe des Sachschadens.

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