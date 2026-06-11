Wucherpreis für Reinigung: Zürcher Polizei nimmt zwei Betrüger fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch in Kloten zwei Männer festgenommen. Sie sollen einen Senior zu Hause bedroht haben. Sie verlangten gemäss Polizeiangaben einen Wucherpreis von über 10'000 Franken für den vor ein paar Tagen gereinigten Vorplatz.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei nahm den 34-jährigen und 53-jährigen Franzosen am Mittwochnachmittag an der Basserdorferstrasse fest. Zuvor habe sich der 84-Jährige aus Nürensdorf bei der Polizei gemeldet, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag weiter mit.

Das Opfer berichtete den Polizisten, dass am vergangenen Freitag zwei Männer aufgetaucht seien. Sie hätten seinen Vorplatz reinigen wollen. Sie hätten auf ihn eingeredet – bis er sie die Reinigung habe ausführen lassen.

Zum Schluss hätten sie für die Reinigung über 10’000 Franken von ihm verlangt. Er habe einen Teil des geforderten Geldes bezahlt. Am Mittwoch hätten die beiden Männer den Rest von ihm verlangt.