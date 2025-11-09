Ypsomed-Gründer Willy Michel erhält den Prix Suisse 2025

Der Ypsomed-Gründer Willy Michel hat am Samstag in Bern den Prix Suisse 2025 erhalten. Die Ehrung durch die Organisation Initiative Schweiz erfolgte für Michels Verdienste als Unternehmer, Innovator und Mäzen. Bundesrat Albert Rösti überreichte ihm den Preis.

(Keystone-SDA) Michel habe die Medizinaltechnik mit seinen Unternehmen Ypsomed und Disentronic nachhaltig geprägt, teilte Initiative Schweiz am Sonntag mit. Seine Pionierarbeit für die Insulinverabreichung verbesserte demnach das Leben von Millionen Menschen weltweit. Der Geehrte bezeichnete den Preis als besondere Anerkennung seines Lebenswerks.

Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney sprach an der Preisverleihung vor rund 400 Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft über Verantwortung, Gerechtigkeit und Pressefreiheit. Clooney setzt sich seit Jahren für Opfer von Kriegsverbrechen, Völkermord und Machtmissbrauch ein. Sie ist Uno-Sonderberaterin.

Die Non-Profit-Organisation Initiative Schweiz verleiht die Auszeichnung seit 2021. Frühere Preisträger sind etwa der Musiker Büne Huber oder der Skirennfahrer Marco Odermatt.