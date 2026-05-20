Ypsomed verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung

Keystone-SDA

Dem Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed ist der Wandel in ein fokussiertes Unternehmen für Injektionssysteme gut bekommen. Mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 per Ende März liegt das Unternehmen im Rahmen der eigenen Zielsetzung. Die Aktionäre sollen über eine verdoppelte Dividende an dem Erfolg teilhaben.

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(Keystone-SDA) Der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft Ypsomed Delivery Systems kam bei knapp 602 Millionen Franken zu liegen – ein Plus von 20 Prozent, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.

Das Plus sei vor allem durch den gesteigerten Absatz von Autoinjektoren getrieben worden, während das Projektgeschäft auf hohem Niveau geblieben sei. Als besonders erfreulich hebt Ypsomed die Rekordzahl von 44 neu gewonnenen Projekten hervor. «Dieser Anstieg unterstreicht die gut gefüllte Projektpipeline von Ypsomed und das starke Potenzial für zukünftiges Wachstum.»

Auch beim operativen Gewinn legte Ypsomed mit seinen Injektionssystemen kräftig zu. Mit knapp 196 Millionen Franken lag er um annähernd 30 Millionen über dem Vorjahreswert. Die entsprechende Marge lag bei 32,5 Prozent.

Im Zuge der Fokussierung auf die Injektionssysteme hatte Ypsomed zuletzt das Diabetes-Care-Geschäft verkauft. Dabei flossen die Einnahmen teils noch in den konsolidierten Umsatz ein. Diesen beziffert das Unternehmen auf 731 Millionen Franken nach 749 Millionen im Jahr zuvor.

Die jüngsten Transaktionen hinterliessen vor allem beim Reingewinn ihre Spuren. Mit 222 Millionen hat sich dieser gegenüber dem Vorjahreswert von 88 Millionen mehr als verdoppelt. Darin enthalten sind Sondereffekte aus den verkauften Geschäftsbereichen.

Die Aktionäre will Ypsomed über eine auf 4,40 Franken je Aktie verdoppelte Dividende an dem Erfolg teilhaben lassen.

Für das bereits laufende Geschäftsjahr 2026/27 hat sich das Ypsomed-Management ein Umsatzwachstum von 12 bis 15 Prozent zum Ziel gesetzt. Beim EBIT wird ein Wert zwischen 210 und 230 Millionen Franken angepeilt.