Zöllner finden rund 10 Kilogramm Kokain am Flughafen Zürich

Eine 42-jährige Brasilianerin hat am vorletzten Wochenende versucht, in zwei Koffern mit doppeltem Boden rund 10 Kilogramm Kokain in die Schweiz zu schmuggeln. Ein Röntgengerät am Zoll machte ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Brasilianerin sei am 2. August kurz vor Mitternacht aus Sao Paulo eingereist, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Montag mit. Bei der Zollkontrolle entdeckten die Mitarbeitenden dann einen doppelten Boden im Koffer, unter dem rund fünfeinhalb Kilogramm Kokain versteckt waren.

Die Schmugglerin hatte zusätzliches Pech, weil ihr zweiter Koffer nicht auf dem Gepäckband auftauchte. Sie hatte ein Dokument vom «Lost&Found»-Schalter dabei, was von den Zollmitarbeitenden gefunden wurde. Die Kantonspolizei konnte den zweiten Koffer am Tag darauf dann beim Schalter in Empfang nehmen. In diesem waren weitere 4,6 Kilogramm Kokain versteckt.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

