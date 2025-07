Zürcher Polizei nimmt zwei mutmassliche Brandstifter fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat zwei junge Männer verhaftet, die am 17. Juni in Altstetten von einem Motorroller aus ein Auto in Brand gesteckt haben sollen. Es handelt sich um zwei Schweizer im Alter von 17 und 20 Jahren. Die beiden sind geständig.

(Keystone-SDA) Der 17-Jährige sei in Spreitenbach AG festgenommen worden, der 20-Jährige in Zürich, teilten Polizei und Zürcher Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die beiden müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft respektive Jugendanwaltschaft verantworten.

Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei zudem eine Waffe mit Munition sowie einen Taser. Auch den Motorroller, von dem aus sie den Brandsatz geworfen haben sollen, fanden die Polizisten.

Weshalb sie das Auto in Brand steckten, ist noch unklar. Es brannte vollständig aus.