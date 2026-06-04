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Zürcher SP bedauert Austritt von Daniel Jositsch

Keystone-SDA

Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch hat entschieden, aus der SP auszutreten. Seine Partei nimmt den Schritt mit Bedauern zur Kenntnis und dankt ihm "für sein langjähriges Engagement". Wer 2027 für die SP antreten soll, ist noch offen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Erst im Mai 2027 würden die Mitglieder über die Nomination entscheiden, teilte die SP am Donnerstag mit. «Wir wollen den Zürcher Ständeratssitz mit einer sozialdemokratischen Kandidatur verteidigen», so Co-Präsidentin Michèle Dünki-Bättig.

Die Delegierten der Zürcher SP hatten vergangene Woche mit 109 zu 94 Stimmen entschieden, den 61-jährigen Jositsch nicht mehr für die Ständeratswahlen aufzustellen. Im Vorfeld hatte Nationalrätin Jacqueline Badran eine Kandidatur angedeutet.

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