Zürcher SP will mit Seiler Graf und Galladé in den Regierungsrat

Keystone-SDA

Die Zürcher SP hat am Freitag ihre Kandiderenden für die Regierungsratswahlen präsentiert: Es sind der Winterthurer Stadtrat Nicolas Galladé und Nationalrätin Priska Seiler Graf.

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(Keystone-SDA) Wer definitiv auf dem Ticket steht, entscheidet die Parteibasis im Juli. Die SP will zwei Kandidierende ins Rennen schicken. Ihr Ziel ist es, den Sitz der nicht mehr antretenden Justizdirektorin Jacqueline Fehr zu verteidigen und einen zweiten Sitz zurückzuerobern.