Zürcher Stadtrat lädt zu Schweigeminute auf den Münsterhof

Keystone-SDA

Der Zürcher Stadtrat wird am Freitag um 14 Uhr eine Schweigeminute auf dem Münsterhof abhalten, um der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana zu gedenken. Danach findet ein Gedenkanlass im Fraumünster statt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) sowie weitere Mitglieder des Stadtrates halten die schweizweite Schweigeminute auf dem Münsterhof ab. Gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch lädt er die Bevölkerung ein, sich dem stillen Gedenken anzuschliessen.

Anschliessend, ab 14.15 Uhr, findet in der Fraumünster-Kirche ein Gedenken mit verschiedenen Religionsvertretenden statt. Dieser Anlass dauert rund 20 Minuten. In der Stadt Zürich stehen die Flaggen auf dem Stadthaus und an anderen prominenten Stellen seit dem 2. Januar auf Halbmast.

Beim verheerenden Feuer in der Bar «Le Constellation» starben in der Silvesternacht 40 Menschen, 116 wurden verletzt. Der Brand wurde höchstwahrscheinlich von Wunderkerzen ausgelöst, welche die Schaumstoffdecke der Bar in Brand setzten.