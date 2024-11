Zehn Soldaten bei Angriff in Pakistan getötet

Keystone-SDA

Im Nordwesten Pakistans haben Dutzende Militante einen Kontrollpunkt der Armee angegriffen und sich stundenlange Gefechte mit den Soldaten geliefert.

(Keystone-SDA) Dabei seien mindestens zehn Soldaten getötet worden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort der Deutschen Presse-Agentur. Ihm zufolge waren mindestens 30 Bewaffnete an dem Angriff am Donnerstagabend im Bezirk Dera Ismail Khan in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa beteiligt.

Bisher hat sich noch niemand zu dem Vorfall bekannt. Im Nordwesten des Landes kommt es jedoch immer wieder zu Angriffen der pakistanischen Taliban (TTP) auf Sicherheitskräfte. Die TTP sind trotz ideologischer Nähe unabhängig von den in Afghanistan regierenden Taliban. Sie versuchen, ihre Herrschaft in dem Gebiet durchzusetzen. Medienberichten zufolge sind die Islamisten mittlerweile in fast einem Drittel der Bezirke der Provinz Khyber Pakhtunkhwa aktiv.

Die Atommacht Pakistan kämpft sei einer Weile mit zunehmender Gewalt durch militante Gruppierungen. Neben der TTP sorgen etwa in der südwestlichen Provinz Baluchistan auch Separatisten regelmässig für Anschläge, die eine Unabhängigkeit von der Regierung in Islamabad anstreben.