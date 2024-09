Zoë Pastelles Job ist wegen Geburt komplizierter geworden

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Für die Schweizer Influencerin Zoë Pastelle sind Verhandlungen für neue Projekte seit der Geburt ihres Sohnes komplizierter geworden. “Manche Kunden wollen keine Verbindung mit Kindern, weil sie nicht zum Image passen”, sagte die 25-Jährige in einem Interview.

Viele Kunden seien zudem erstaunt, wenn sie sage, dass sie ihren Sohn Ilios zum Job mitbringe, weil sie ihn auch in einem halben Jahr noch stillen wolle, sagte Pastelle im Interview mit der NZZ am Sonntag.

Momentan nehme sie darum nur noch “babyfreundliche” Aufträge an. Wenn Ilios nicht dabei sein kann, lehne sie den Auftrag ab. Und das, auch wenn sie dadurch “coole Opportunities” verpasse, so wie neulich eine Einladung nach Saint-Tropez (F) oder Venedig (I).

Die in Zürich geborene Pastelle ist im Februar des laufenden Jahres Mutter geworden. Sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz. In ihren Posts und Videos in den sozialen Medien preist Pastelle Schmuck, Kleider, Hotels oder veganen “Superfood” an. Pastelle ist gelernte Schauspielerin und hat unter anderem im Schweizer Coming-of-Age-Film “Blue My Mind” mitgespielt.