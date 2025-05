Zollhund Dembé spürt Kokain unter Autositz in Genf auf

Keystone-SDA

Drogenspürhund Dembé hat im Kanton Genf im Auto eines 24-jährigen Albaners fünf Kilogramm Kokain entdeckt. Die Drogen waren raffiniert unterhalb einer Klappe unter dem Beifahrersitz versteckt worden.

(Keystone-SDA) Mitarbeiter des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BZG) führten am vorletzten Sonntag eine mobile Patrouille in der Umgebung von Perly GE durch, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Dabei hielten sie ein in Frankreich zugelassenes Auto an und führten eine Kontrolle durch.

Der albanische Fahrzeuglenker wurde positiv auf Kokain getestet. Aus diesem Grund sei der Drogenspürhund Dembé eingesetzt worden, um festzustellen, ob diese Substanz ebenfalls im Fahrzeug transportiert worden sei, so das BZG weiter.

Da der Hund eine Stelle positiv markiert hatte, wurde anschliessend ein auf die Überprüfung von Fahrzeugen spezialisiertes Team eingesetzt. Dabei fanden die Experten fünf Kokainblöcke zu je rund einem Kilogramm Gewicht.

Der Mann und die Betäubungsmittel wurden der Kantonspolizei Genf übergeben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet.