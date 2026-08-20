Zug Estates steigert bereinigten Halbjahresgewinn

Keystone-SDA

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Zug Estates hat den Reingewinn ohne Neubewertungen und Sondereffekte im ersten Halbjahr 2026 um 6,6 Prozent auf 21,2 Millionen Franken gesteigert. Nun wird die Jahresprognose für die Kennzahl leicht erhöht.

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(Keystone-SDA) Der Liegenschaftsertrag blieb mit 35,8 Millionen Franken nahezu auf dem Vorjahresniveau, wie das Immobilienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Der operative Ertrag erhöhte sich um 0,9 Prozent auf 45,7 Millionen Franken.

Der Gewinn aus Neubewertungen sank auf 24,6 Millionen Franken von 50,1 Millionen Franken im Vorjahr. Der ausgewiesene Reingewinn fiel wegen des tieferen Neubewertungsgewinns um 33 Prozent auf 42,9 Millionen Franken.

Gewinnausblick erhöht

Für 2026 erwartet Zug Estates neu einen leicht höheren Reingewinn ohne Neubewertungen und Sondereffekte (bisher: auf Vorjahresniveau), während der Liegenschaftsertrag weiterhin leicht unter dem Vorjahreswert liegen soll.

Gleichzeitig wird aber ein tieferer Liegenschaftenaufwand erwartet, womit die Ertragsreduktion kompensiert werden soll. Im Segment Hotel & Gastronomie sollen die Umsätze stabil bleiben bei einem leicht tieferen Gross Operating Profit (GOP).