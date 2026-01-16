Zug kollidiert in Speicher AR mit einem Auto

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Zug der Appenzeller Bahnen und einem Fahrzeug in Speicher ist am Freitag Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. Für rund eineinhalb Stunden waren Ersatzbusse im Einsatz. Die Autofahrerin begab sich selbständig zur Kontrolle in ein Spital.

(Keystone-SDA) Eine 65-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto rückwärts über die Gleise in Richtung Hauptstrasse, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Gleichzeitig fuhr eine Zugkomposition der Appenzeller Bahnen mit Ziel St. Gallen um eine Kurve. Obwohl der Zugführer eine Notbremsung einleitete, kam es zur Kollision.

Der Zug schob das Auto in einen Metallmasten. «Eingeklemmt zwischen Zug und Metallmasten blieb der Personenwagen auf einem Betonmäuerchen stehen», hiess es in der Mitteilung weiter.

Der Lokführer konnte den Zug zurück in den Bahnhof Speicher fahren. Für die Bergung des Autos musste ein Kran aufgeboten werden.