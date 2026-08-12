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Zuger Polizei zieht frisiertes E-Trottinett aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat am Dienstag mehrere auffällige Elektrofahrzeuge kontrolliert. Ein E-Trottinett eines Jugendlichen war so hergerichtet, dass es statt den erlaubten maximalen 20 km/h bis zu 68 km/h schnell fahren konnte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch erwischte die Polizei einen weiteren Jugendlichen, der mit einem E-Scooter mit Tempo 35 auf einem Trottoir unterwegs war. Ein dritter E-Trottinettfahrer war erst elf Jahre alt und damit noch zu jung, um ein solches Fahrzeug benutzen zu dürfen.

Die Zuger Polizei beanstandete zudem den E-Roller einer 51-jährigen Frau. Ihr Elektrotöffli konnte schneller als die erlaubten 25 km/h fahren, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

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