Zuger Regierung will Umfahrungen aus Richtplan streichen

Keystone-SDA

Nach dem negativen Volksentscheid will die Regierung die Umfahrungen von Zug und Unterägeri aus dem Richtplan streichen. Die vorberatende Kommission bezeichnet die Streichung der Umfahrung Unterägeri als "voreilig".

(Keystone-SDA) Mit der Streichung aus dem kantonalen Richtplan setze die Regierung den Volksentscheid planungsrechtlich um, schrieb sie in ihrem Bericht an das Parlament. Das Stimmvolk, so der Regierungsrat, habe die Umfahrungen Unterägeri und Zug an der Urne abgelehnt. Die Streichung der Umfahrungen entspreche dem Vollzug des «Wählerwillens».

Die vorberatende Kommission für Raum, Umwelt und Verkehr lehnt es hingegen ab, den Umfahrungstunnel Unterägeri aus dem Richtplan zu streichen. Stattdessen will sie die Räume für die Portale in Unterägeri sichern.

Die Umfahrungen Unterägeri und Zug wurden 2024 von den Zuger Stimmberechtigten mit Nein-Stimmenanteilen von 53 beziehungsweise 56,9 Prozent abgelehnt. Die Ortszentren von Unterägeri und Zug sind seit Jahren stark vom Verkehr belastet.