Zukunft der Notfallzentrale Medphone ist gesichert

Keystone-SDA

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Die 2004 gegründete Notrufzentrale Medphone wird weiterbetrieben. Nachdem die Institution Ende Mai vor dem Aus stand, hat sich mit der Espace Health Groupe ein neuer Hauptaktionär gefunden.

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(Keystone-SDA) Die gefundene «Berner Lösung» ermögliche den Fortbestand und die Kontinuität von Medphone, wie die Institution am Dienstag mitteilte und das Regionaljournal Bern, Freiburg Wallis von Radio SRF berichtete. Der Rund-um-die-Uhr-Betrieb könne weitergeführt und alle 25 Arbeitsplätze könnten erhalten werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Nachdem das drohende Aus von Medphone Ende Mai publik wurde, sei die Espace Health Group auf die Verantwortlichen zugekommen, sagte Medphone-Verwaltungsratspräsident Zeno Supersaxo im Regionaljournal.

Die Gruppe, die vor allem im Berner Oberland und in der Region Emmental/Oberaargau Praxen und Apotheken betreibt, sei damit ein «logischer Partner», führte Supersaxo aus. Die Gespräche seien «konstruktiv und zielführend» verlaufen. Der Fortbestand von Medphone ist laut Supersaxo «für die nächsten Jahre» gesichert.

Neben Hauptaktionär Espace Health bleibt die Ärztegesellschaft des Kantons Bern grösste Minderheitsaktionärin. Der Verein Berner Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte bleibt als Minderheitsaktionär beteiligt.

Die neue Hauptaktionärin möchte die Notfallzentrale Medphone gemeinsam mit weiteren Leistungserbringern zu einer zentralen Koordinationsplattform für die ambulante Grundversorgung im ganzen Kanton Bern weiterentwickeln.

Medphone ist eine kostenpflichtige Nummer für hausärztliche Notfälle, die rund um die Uhr betrieben wird. Medizinisch geschultes Personal berät Patientinnen und Patienten und vernetzt sie bei Bedarf mit einem Notfallarzt. Sie dient als Anlaufstelle bei medizinischen Problemen, wenn der eigene Hausarzt nicht erreichbar ist.