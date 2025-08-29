The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zum 90. Todestag gedenken Küssnacht und Belgien Königin Astrid

Keystone-SDA

Vertretungen des Bezirks, der belgischen Botschaft sowie die Bevölkerung gedenken heute Freitag Königin Astrid bei einer Feier. Vor 90 Jahren ist sie im Alter von 29 Jahren bei einem Autounfall zwischen Küssnacht und Merlischachen verstorben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am 29. August 1935 brachen König Leopold III., Königin Astrid und ihr Chauffeur zu einer Ausfahrt entlang des Vierwaldstättersees auf. Am Steuer sass seine Majestät höchstselbst, der mit seiner Frau Ferien in der Zentralschweiz verbrachte. Sie logierten in der Villa Haslihorn in St. Niklausen LU.

Auf der nassen Fahrbahn kam das Cabriolet der Marke Packard von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum. Königin Astrid wurde aus dem Wagen geschleudert. Sie starb noch auf der Unfallstelle. Der König kam ohne ernstliche Verletzungen davon.

Schon zehn Monate danach wurde bei der Unfallstelle die Astrid-Kapelle fertiggestellt. Dort findet seither die jährliche Gedenkfeier statt. Daran nehmen auch Vertretungen der belgischen Botschaft und des Bezirks Küssnacht teil.

Zuletzt 2015 war auch der aktuelle Monarch König Philippe zugegen, um seiner verstorbenen Grossmutter zu gedenken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft