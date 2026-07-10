The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zunahme der Einbrüche in Schweizer Waffengeschäfte hat System

Keystone-SDA

Zuletzt haben sich Einbrüche in Waffengeschäfte in der Schweiz gehäuft. Meist sind internationale Banden am Werk. Die von zumeist jungen Tätern begangenen Straftaten sind Teil eines grösseren Phänomens, das auch die Schweiz erreicht hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Insgesamt 23 Fälle von Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in Waffengeschäfte verzeichnete das Bundesamt für Polizei (Fedpol) alleine seit Januar 2026, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst. Eine Zunahme der Fälle verzeichnet das Fedpol bereits seit dem Vorjahr.

Auffällig dabei: In fast allen Fällen handelt es sich laut den Mitteilungen der Polizeien um Diebesbanden aus anderen Ländern, insbesondere aus Frankreich, welche die Einbrüche durchführen und in der Folge die Flucht antreten.

Parallel zu den Waffendiebstählen häufen sich seit 2025 laut dem Fedpol auch Diebstähle von Luxusfahrzeugen aus Garagenbetrieben. Zudem kam es, vor allem in der Region Genf, vermehrt zu versuchten und vollendeten «Homejackings».

Die verschiedenen Straftaten sind laut Fedpol dem Phänomen «Crime-as-a-Service» (CAAS) zuzuschreiben. Eine Methode, auf welche insbesondere französische Gruppierungen vermehrt als Modus Operandi zurückgreifen. Seit Januar 2026 können laut dem Fedpol «rund 300-350 Fälle in der Schweiz» dem Phänomen CAAS zugeschrieben werden, wie es auf Anfrage heisst.

Bei den sogenannten «Soldaten», welche die Taten ausführen, handelt es sich laut dem Fedpol um «meist unerfahrene Minderjährige oder junge Erwachsene, ohne direkte Verbindung zu einer kriminellen Organisation».

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft