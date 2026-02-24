Zurich will australischen Lebensversicherer Clearview übernehmen

Keystone-SDA

Der Versicherungskonzern Zurich legt ein Kaufangebot für den australischen Lebensversicherer Clearview vor. Er bietet den Clearview-Aktionären 0,65 australische Dollar (AUD) pro Aktie, was das Finanzunternehmen mit rund 415 Millionen AUD bewertet.

(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat von Clearview empfiehlt einstimmig die Annahme des Zurich-Angebots, wie einer Mitteilung von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist. Zurich und Clearview ergänzten sich im Bereich Lebensversicherungen hervorragend, gibt sich der australische Versicherer darin überzeugt. Die Übernahme steht derweil noch unter einer Reihe von Vorbehalten, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Zustimmung hat laut der Mitteilung auch der grösste Clearview-Aktionär Crescent Capital Partners Shareholders signalisiert. Dieser hält einen Anteil von 25,4 Prozent der Clearview-Aktien. An der australischen Börse haben die Clearview-Titel am Dienstag um gut 16 Prozent auf 0,625 AUD angezogen.