Zwei Autofahrer bei Kollision in Solothurn verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision sind am Samstagabend in Solothurn zwei Automobilisten leicht verletzt worden. Die Polizei Kanton Solothurn vermutet, dass einer der Lenker wegen eines medizinischen Problems sein Auto nicht mehr hat kontrollieren können.

(Keystone-SDA) Der 39-Jährige Autofahrer war um 19.20 Uhr auf der Weissensteinstrasse Richtung Langendorf unterwegs, als er bei einer Kreuzung auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort fuhr sein Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.