Zwei Autofahrer sind nach einem Unfall auf der A3 verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos sind am Freitagabend auf der A3 bei Richterswil ZH zwei Personen verletzt worden. Die beiden Fahrzeuglenker mussten mit Rettungswagen in Spitäler gebracht werden, wie die Zürcher Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 21 Uhr in Fahrtrichtung Chur. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte ein 29-jähriger Autofahrer mit dem Wagen eines 59-jährigen Mannes. Dessen Fahrzeug prallte in die Leitplanke und kam auf dem Pannenstreifen zum Stehen.

Das Auto des 29-Jährigen geriet rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch, durchbrach einen Wildschutzzaun und prallte schliesslich gegen einen Baum.

Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl untersucht. Wegen des Unfalls war die A3 im betroffenen Abschnitt bis gegen 1.30 Uhr nur einstreifig befahrbar.