Zwei Frauen bei Selbstunfall in Dörflingen SH teils schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in Dörflingen im Kanton Schaffhausen sind am Samstagnachmittag zwei junge Frauen teils schwer verletzt worden. Die 20-jährige Lenkerin und ihre 17-jährige Beifahrerin mussten durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto kam gegen 16.30 Uhr auf der Gennersbrunnerstrasse zwischen Dörflingen und Schaffhausen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Schaffhauser Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto sei ins Schleudern geraten und seitlich-frontal mit einem Baum kollidiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug mehrere Meter weitergeschleudert, wie es in der Mitteilung hiess. Die Strecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Unfallursache und der genaue Hergang sind Gegenstand von Ermittlungen.