Zwei Jugendliche nach Einbruchsversuch in Zug festgenommen

Keystone-SDA

Nach einem Einbruchversuch in einem Mehrfamilienhaus in Zug hat die Polizei zwei Mädchen festgenommen. Die beiden wurden der Jugendanwaltschaft zugeführt, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung ging am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr bei der Polizei ein Notruf ein, wonach zwei Jugendliche an der Florastrasse in ein Mehrfamilienhaus eindringen wollten. Mehrere Patrouillen rückten aus, die mutmasslichen Einbrecherinnen waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch bereits geflüchtet, wie es hiess.

Im Rahmen der Nahfahndung konnten in der Nähe zwei Mädchen angehalten werden, auf die die Beschreibung zutraf. Sie wurden festgenommen.

Bei den beiden handelt es sich um italienische Staatsangehörige im Alter von 12 und 14 Jahren, wie die Behörden mitteilten. Sie befinden sich laut Mitteilung in Untersuchungshaft.