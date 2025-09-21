Zwei junge Männer bei Kollision mit Felswand in Liesberg verletzt
Ein 18-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Liesberg BL frontal mit einer Felswand kollidiert. Der junge Mann und sein 17-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt. Der Beifahrer, der im Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei mitteilte.
(Keystone-SDA) Und auch der Unfallfahrer verletzte sich – er wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht, wie es am Sonntag weiter hiess.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Autofahrer kurz nach 01.15 Uhr in Richtung Laufen BL unterwegs. In einer Linkskurve kam der junge Mann rechtsseitig von der Strasse ab und kollidierte frontal mit der Felswand. Anschliessend wurde das Fahrzeug wieder auf die Strasse geschleudert, wo es zum Stillstand kam.
Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Spezialisten haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.