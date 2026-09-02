Zwei Kerzen verursachten mutmasslich Brand in Churer Altstadt

Keystone-SDA

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In der Churer Altstadt ist es am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. Mutmasslich lösten gemäss Polizeiangaben zwei brennende Kerzen das Feuer aus.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 19 Uhr meldeten Passanten der Einsatzleitzentrale einen Brand in der Churer Altstadt. Die Feuerwehr rückte mit vierzig Einsatzkräften aus und traf gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus auf einen Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss.

Noch während der ersten Einsatzphase evakuierten Feuerwehrleute vier Personen mit einem Hubretter aus einer Wohnung über dem Brandherd. Zwei Teams der Rettung Chur untersuchten die Betroffenen ambulant und entliessen sie unverletzt aus der medizinischen Betreuung.

Dank des raschen Löscheinsatzes habe ein Übergreifen der Flammen auf weitere angebaute Gebäude, verhindert werden können. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften brennende Kerzen in der Wohnung im zweiten Obergeschoss den Brand ausgelöst haben.

Das Feuer zerstörte die betroffene Wohnung vollständig und verursachte am Mehrfamilienhaus grossen Sachschaden.