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Zwei Kuriere nach Betrugsversuch in Ins BE festgenommen

Keystone-SDA

Zwei mutmassliche Kuriere sind Ende Mai in Ins BE wegen eines versuchten Telefonbetrugs angehalten worden. Die 23 und 34 Jahre alten Männer befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein älterer Mann aus Müntschemier BE habe am Mittwoch, 27. Mai 2026, einen verdächtigen Telefonanruf erhalten, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und forderten ihn auf, Geld bei seiner Bank abzuheben und zum Abholen bereitzustellen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die beiden Männer angehalten werden. Sie waren im Begriff, das Bargeld beim älteren Mann in Müntschemier abzuholen.

Weitere Ermittlungen wurden unter der Leitung der kantonalen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte aufgenommen. Die beiden festgenommenen werden sich vor der Justiz verantworten müssen.

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