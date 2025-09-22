The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Monate lang Busse statt Züge zwischen Meiringen und Interlaken

Keystone-SDA

Die Zentralbahn hat eine gut zweimonatige Streckensperre zwischen Meiringen und Interlaken Ost angekündigt. Vom 13. Oktober bis 21. Dezember verkehren Bahnersatzbusse im 15-Minuten-Takt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Bahn am Montag mitteilte, werden mehrere Bauprojekte gebündelt, um die Einschränkungen für Reisende möglichst gering zu halten. Unter anderem saniert die Zentralbahn zwei Bahnübergänge bei Meiringen, verstärkt den Hochwasserschutz zwischen Meiringen und Brienzwiler und baut eine Kreuzungsstelle bei Niederried. Velos können in den Ersatzbussen nicht transportiert werden.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
