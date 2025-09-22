Zwei Monate lang Busse statt Züge zwischen Meiringen und Interlaken
Die Zentralbahn hat eine gut zweimonatige Streckensperre zwischen Meiringen und Interlaken Ost angekündigt. Vom 13. Oktober bis 21. Dezember verkehren Bahnersatzbusse im 15-Minuten-Takt.
(Keystone-SDA) Wie die Bahn am Montag mitteilte, werden mehrere Bauprojekte gebündelt, um die Einschränkungen für Reisende möglichst gering zu halten. Unter anderem saniert die Zentralbahn zwei Bahnübergänge bei Meiringen, verstärkt den Hochwasserschutz zwischen Meiringen und Brienzwiler und baut eine Kreuzungsstelle bei Niederried. Velos können in den Ersatzbussen nicht transportiert werden.