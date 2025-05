Zwei Motorradfahrer verunglücken in Jaun FR an derselben Stelle

Keystone-SDA

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntag in Jaun FR an derselben Stelle verunglückt. Beide erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Freiburg am Montag mitteilte, fuhr am Sonntag gegen Mittag ein 23-jähriger Motorradfahrer vom Jaunpass Richtung Charmey FR. In Jaun fuhr er in einer Kurve gegen einen Randstein und stürzte. Vier Stunden später stürzte ein 22-jähriger Motorradfahrer unter ähnlichen Umständen an derselben Stelle.

Die beiden Männer wurden bei den Unfällen schwer verletzt. Sie seien mit Helikoptern ins Spital gebracht worden, teilte die Kantonspolizei mit.

Die Unfallursachen waren am Montagmorgen noch nicht ermittelt.